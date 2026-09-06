FootLégende

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dimanche 6 septembre 2026 - 11:08 À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de défier le temps. Encore décisif lors de la victoire du Deportivo La Corogne à Villarreal (3-2), l’attaquant gabonais a marqué lors de chacune de ses quatre premières journées de Liga et s’offre un record dans l’histoire du club galicien. Pierre-Emerick Aubameyang n’est...

mardi 1 septembre 2026 - 10:48 Lucas Núñez a joué un rôle plus significatif lors de la récente victoire de l'Eibar face à Andorra, entrant en jeu pour 30 minutes, sa meilleure participation à ce jour.

mardi 1 septembre 2026 - 07:32 En 2026, intégrer sport et voyages devient accessible à tous grâce à Sportrip, la plateforme qui révolutionne la planification des sorties sportives. Simplifiez votre organisation avec des outils performants pour gérer inscriptions, paiements et calendriers, tout en bénéficiant de conseils personnalisés et d’un réseau local...

lundi 31 août 2026 - 18:39 À l'approche de la fermeture du mercato, Nelson Deossa continue de refuser les propositions de transfert, notamment celles du Spartak Moscou et du Club América, malgré la volonté du Real Betis de libérer de la place pour Dani Ceballos.
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