FootLégende

dimanche 6 septembre 2026 - 11:08

À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de défier le temps. Encore décisif lors de la victoire du Deportivo La Corogne à Villarreal (3-2), l’attaquant gabonais a marqué lors de chacune de ses quatre premières journées de Liga et s’offre un record dans l’histoire du club galicien. Pierre-Emerick Aubameyang n’est...