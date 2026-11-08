2. Bundesliga : Heidenheim et Hanovre se quittent sur un match nul spectaculaire

Le 8 novembre 2026, Heidenheim et Hanovre 96 se sont neutralisés sur un score de 2-2 à la Voith-Arena lors d’une rencontre riche en émotions et en buts marqués en seconde période.

Un début de match dominé par Hanovre

Hanovre a montré un début de rencontre prometteur, se créant plusieurs occasions franches dans les 15 premières minutes. Benjamin Källman a notamment trouvé Husseyn Chakroun, qui a manqué une opportunité gage de buts. Malgré cette domination territoriale, c’est Heidenheim qui a ouvert la marque peu avant la pause grâce à Tim Siersleben, suite à un coup franc de Paul Hennrich dévié involontairement par Jean Hugonet.

Renversement et intensification en seconde période

Au retour des vestiaires, Hanovre a affiché une volonté renforcée qui s’est traduite par deux buts rapides : d’abord le tir précis de Stefán Teitur Thórdarson à la 55e minute, puis la tête victorieuse de Jean Hugonet à la 63e sur corner. Heidenheim a égalisé trois minutes plus tard par Budu Zivzivadze, servi par Christian Conteh, rétablissant ainsi le score à 2-2. Les deux équipes ont ensuite cherché la victoire dans une fin de match ouverte, sans parvenir à trouver de nouveau but.