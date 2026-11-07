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2. Bundesliga : Nürnberg s’impose face à Darmstadt grâce à ses buts en seconde période

samedi 7 novembre 2026 - 15:45

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Après une première mi-temps sans but, le FC Nürnberg a pris l’avantage contre Darmstadt en deuxième période, grâce notamment au sixième but de la saison de Piet Schöbel. Ce succès permet aux hommes de Miroslav Klose de retrouver la victoire à domicile pour la première fois depuis la trêve internationale d’octobre.

2. Bundesliga : Nürnberg s’impose face à Darmstadt grâce à ses buts en seconde périodeAllemagne

Une victoire décisive pour Nürnberg

Le tournant du match s’est produit en début de seconde période lorsque Piet Schöbel, auteur déjà de six réalisations cette saison, a débloqué le score d’une frappe basse imparable, mettant fin à une période sans succès pour l’attaquant depuis la blessure de Mohamed Ali Zoma.

Bøving scelle le résultat

Alors que Darmstadt prenait plus de risques pour égaliser, William Bøving a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, profitant d’un ballon repoussé après une tentative de Rayan Ghrieb. Ce milieu danois de 21 ans effectuait sa première titularisation en championnat depuis son prêt en provenance de Mainz 05.

Darmstadt en difficulté

Malgré quelques opportunités comme une frappe annulée pour hors-jeu de Yannik Lührs et une tentative tardive d’Ibrahim El Kadiri dans les arrêts de jeu, Darmstadt n’a pu revenir au score. L’équipe reste dans la zone de relégation de la 2. Bundesliga, même si elle a progressé en seizièmes de finale de la DFB-Pokal.

Changements en coulisses à Nürnberg

Enfin, le club de Nürnberg est en pleine évolution avec le départ imminent de son directeur sportif Joti Chatzialexiou vers Eintracht Frankfurt, remplacé par Dieter Frey.

Décryptage FootLégende
À retenir

Nürnberg signe un succès important à domicile, Darmstadt reste menacé malgré leur qualification en coupe.

En clairSchöbel triple presque son total de buts par rapport à la saison précédente.
Le chiffre6 buts cette saison pour Schöbel.
La suiteDarmstadt devra réagir rapidement pour sortir de la zone rouge.

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