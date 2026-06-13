Arsenal : Leandro Trossard et Gabriel Martinelli poussés vers la sortie ?

Arsenal pourrait vivre un été agité. Selon la presse anglaise, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ne sont plus considérés comme intouchables. Les Gunners envisageraient même de se séparer de leurs deux attaquants pour financer leur nouveau projet.

Après avoir retrouvé les sommets du football anglais ces dernières saisons, Arsenal prépare déjà son prochain mercato. Et plusieurs décisions importantes pourraient être prises dans les prochaines semaines. D’après les informations du Times, relayées par de nombreux médias britanniques, les dirigeants londoniens envisageraient la possibilité de vendre Leandro Trossard et Gabriel Martinelli cet été.

Une nouvelle qui surprend tant les deux joueurs ont participé à la progression du club sous les ordres de Mikel Arteta. Mais dans un marché où chaque opération peut permettre de financer de nouvelles recrues, aucun dossier ne semble totalement fermé du côté de l’Emirates Stadium.

🚨 Arsenal could part ways with Leandro Trossard and Gabriel Martinelli this summer. Trossard has just one year remaining on his current contract, with the Gunners reportedly considering a sale. Martinelli could also attract interest from abroad, having previously been linked with Bayern Munich. — Deadline Day Live (@DeadlineDayLive)

13 juin 2026

Trossard, la fin d’une aventure réussie ?

Arrivé en provenance de Brighton à l’hiver 2023, Leandro Trossard s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus utiles de l’effectif londonien. Polyvalent, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, l’international belge a souvent répondu présent dans les grands rendez-vous.

Mais à 31 ans et avec seulement une année restante sur son contrat, Arsenal pourrait considérer que l’été 2026 représente la dernière occasion d’obtenir une indemnité de transfert significative. Dans un contexte de renouvellement de l’effectif, un départ n’est plus exclu.

Son profil expérimenté pourrait séduire plusieurs clubs européens ainsi que certaines formations du Golfe, toujours à l’affût de joueurs confirmés évoluant au plus haut niveau.

Gabriel Martinelli, un avenir moins certain qu’avant

La situation de Gabriel Martinelli intrigue davantage. Longtemps considéré comme l’un des symboles du projet Arteta, le Brésilien a connu des saisons plus irrégulières après son explosion au début des années 2020.

À seulement 25 ans, l’ancien joueur d’Ituano conserve néanmoins une énorme valeur marchande. Son explosivité, sa capacité à éliminer dans les un-contre-un et son expérience de la Premier League continuent d’attirer les regards.

Le Bayern Munich avait déjà manifesté un intérêt par le passé, tandis que plusieurs clubs espagnols suivent également son évolution. Une offre importante pourrait pousser Arsenal à réfléchir sérieusement.

Ces possibles départs s’inscrivent dans une stratégie plus large. Depuis plusieurs mois, les Gunners sont associés à plusieurs grands noms du marché afin de renforcer leur secteur offensif. L’objectif est clair : franchir un nouveau cap en Premier League et en Ligue des champions.

Mikel Arteta sait que son équipe est désormais jugée à l’aune des trophées. Pour rivaliser durablement avec les meilleures formations européennes, Arsenal pourrait être contraint de faire des choix forts, même lorsqu’ils concernent des joueurs appréciés des supporters.

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise. Mais une chose est certaine : l’été s’annonce mouvementé du côté de l’Emirates Stadium. Et les situations de Leandro Trossard et Gabriel Martinelli pourraient rapidement devenir l’un des dossiers les plus suivis du mercato anglais.