Arsenal : Leandro Trossard se rapproche de Beşiktaş

Le départ de Leandro Trossard d’Arsenal semble se préciser. Selon les informations de Fabrizio Romano et de plusieurs médias anglais, Beşiktaş est désormais tout proche de boucler l’arrivée de l’international belge.

Les discussions entre les deux clubs sont terminées et il ne manque plus que le feu vert du joueur pour finaliser l’opération.

🚨⚫️⚪️ BREAKING: Besiktas are confident to seal all details of Leandro Trossard deal in few days. 12 juillet 2026

Un accord trouvé avec Arsenal

Arsenal et Beşiktaş ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 20 millions d’euros, dont 18 millions d’euros fixes et 2 millions d’euros de bonus. Le club turc propose au joueur un contrat courant jusqu’en juin 2029, assorti d’une année supplémentaire en option.

Les dirigeants de Beşiktaş se montrent optimistes et espèrent conclure définitivement le dossier dans les prochains jours. Leandro Trossard, actuellement engagé avec la Belgique à la Coupe du monde 2026, doit encore donner son accord définitif avant que le transfert ne soit officialisé.

Une belle page qui se tourne à Arsenal

Arrivé chez les Gunners en janvier 2023 en provenance de Brighton, Leandro Trossard a disputé 174 matchs sous les couleurs d’Arsenal, pour 36 buts et 34 passes décisives. Il a notamment contribué au sacre des Londoniens en Premier League et s’est souvent illustré par ses buts décisifs en sortie de banc.

En cas de départ, Arsenal devrait accélérer sur le recrutement d’un nouvel ailier. Le nom de l’international grec Christos Tzolis revient avec insistance pour remplacer le Belge, tandis que Mikel Arteta continue également de suivre plusieurs autres pistes offensives.