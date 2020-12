Barça : Griezmann sans langue de bois

Antoine Griezmann a tiré un portrait peu flatteur du visage affiché par le Barça face à la Juve (0-3) mardi soir en Ligue des Champions.

Le FC Barcelone a pris une gifle mardi soir. Invaincu jusque là dans la compétition, le club catalan a été balayé par la Juventus Turin (0-3) au Camp Nou, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty. Une mauvaise nouvelle en entraînant une autre, les Blaugrana ont dû céder la première place du groupe aux Bianconeri et pourraient donc avoir un 8e de finale plus compliqué. Antoine Griezmann ne se cache pas derrière son petit doigt.

« Une très mauvaise image » pour Griezmann

« En première période, ils nous ont roulé dessus, on a manqué de tout, d’envie, d’attitude, de courir, d’attaquer… On a tout fait de travers. En seconde période, ils avaient l’avantage des trois buts, on a été un peu mieux, mais c’est un mauvais jour, un mauvais match », a admis l’attaquant français au micro de Movistar+. « De qui ça va être la faute, si ce n’est celle des joueurs ? On doit travailler et aller de l’avant. »

« La seule manière, c’est de laisser tout ça de côté et de travailler. On a un match dimanche (contre Levante en Liga), on doit le gagner parce qu’aujourd’hui on a laissé une très mauvaise image de nous, de l’équipe », a jugé Griezmann. Les Barcelonais vont également attendre le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions avec une certaine appréhension au vu de leur niveau actuel.

