Bayern Munich : Manuel Neuer annonce que la retraite se rapproche

La fin d’une époque est peut-être toute proche. En marge du stage de préparation du Bayern Munich à Tegernsee, Manuel Neuer a évoqué pour la première fois publiquement la possibilité de mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison.

Le gardien allemand, âgé de 40 ans, laisse entendre que 2026-2027 pourrait être son dernier exercice au plus haut niveau. Une annonce qui intervient moins d’un mois apres sa seconde retraite internationale avec la Mannschaft.

#Neuer spricht am Tegernsee erstmals über sein Karriereende nach der Saison: „Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist mein letztes Spiel (…) Aber es sieht stark danach aus, dass ich aufhöre.“ 22 juillet 2026

Manuel Neuer : « Il semble fortement que j’arrête »

Interrogé par BILD, Manuel Neuer a tenu un discours sincère sur son avenir. Sans annoncer officiellement sa retraite, il reconnaît que la fin est proche.

« Je ne joue pas les matches en me disant : c’est mon dernier. Peu importe que ce soit peut-être la dernière fois que je joue dans tel ou tel stade. Mais il semble fortement que j’arrête. »

Une déclaration qui marque un tournant pour celui qui a révolutionné le poste de gardien de but grâce à son rôle de « gardien-libéro ».

Une légende du Bayern et de l’Allemagne

Arrivé au Bayern Munich en 2011 en provenance de Schalke 04, Manuel Neuer est devenu l’un des plus grands gardiens de l’histoire du football. Avec le club bavarois, il a remporté de nombreux titres, dont plusieurs Bundesliga et deux Ligues des champions.

Champion du monde avec l’Allemagne en 2014, il a également été élu à plusieurs reprises meilleur gardien du monde. Malgré plusieurs blessures importantes ces dernières années, Neuer est resté le capitaine et l’un des leaders du vestiaire munichois.

Si cette saison est bien la dernière de sa carrière, le football s’apprête à dire au revoir à l’un de ses plus grands gardiens, dont l’influence a marqué toute une génération.