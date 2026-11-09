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Carles Martínez relance Malik Tillman dans le onze de départ de Leverkusen en Bundesliga

lundi 9 novembre 2026 - 15:55

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Après deux matchs sur le banc, Malik Tillman a été titularisé par Carles Martínez ce dimanche pour la rencontre de Bundesliga opposant Bayer Leverkusen au 1. FC Köln, remportée 2-1 par son équipe. Le coach espagnol a justifié cette décision en soulignant la qualité et le potentiel du joueur de 24 ans, qui n’avait pas répondu aux attentes depuis son transfert estival de 35 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven.

Carles Martínez relance Malik Tillman dans le onze de départ de Leverkusen en BundesligaAllemagne

Une confiance renouvelée malgré les critiques

Malik Tillman, international américain, avait dû faire face à de nombreuses critiques concernant son rendement depuis son arrivée au club allemand en 2025. Son entraîneur a indiqué : « Ce n’était pas facile pour Malik. Je sais qu’il a dû gérer beaucoup de critiques, mais nous le connaissons, ainsi que son talent ». La titularisation contre Köln traduisait une volonté de relancer le joueur dans un contexte favorable.

Un choix tactique payant

Carles Martínez a également expliqué que, sur le plan tactique, le profil de Tillman pouvait apporter quelque chose aux côtés d’Ibrahim Maza, avec qui il partageait le milieu de terrain. « Nous étions convaincus qu’il était le joueur adéquat, et il a répondu avec une très bonne performance », a-t-il affirmé après la rencontre.

Perspectives internationales

Après ce match, Malik Tillman rejoindra la sélection des États-Unis pour disputer les quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre Haïti, ce qui pourrait lui offrir une nouvelle opportunité de confirmer son regain de forme.

Décryptage FootLégende
Analyse de la situation de Malik Tillman à Leverkusen

Une titularisation clé pour refléter la confiance du staff malgré les critiques et préparer le joueur à ses futures échéances internationales.

En clairLe 24e match de Tillman en Bundesliga depuis son arrivée, avant un rendez-vous international important.
Pourquoi ça compteLe choix tactique de Martínez montre la volonté de s'appuyer sur le talent du joueur pour dynamiser le milieu de terrain.

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