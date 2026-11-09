Carles Martínez relance Malik Tillman dans le onze de départ de Leverkusen en Bundesliga

Une confiance renouvelée malgré les critiques
Malik Tillman, international américain, avait dû faire face à de nombreuses critiques concernant son rendement depuis son arrivée au club allemand en 2025. Son entraîneur a indiqué : « Ce n’était pas facile pour Malik. Je sais qu’il a dû gérer beaucoup de critiques, mais nous le connaissons, ainsi que son talent ». La titularisation contre Köln traduisait une volonté de relancer le joueur dans un contexte favorable.
Un choix tactique payant
Carles Martínez a également expliqué que, sur le plan tactique, le profil de Tillman pouvait apporter quelque chose aux côtés d’Ibrahim Maza, avec qui il partageait le milieu de terrain. « Nous étions convaincus qu’il était le joueur adéquat, et il a répondu avec une très bonne performance », a-t-il affirmé après la rencontre.
Perspectives internationales
Après ce match, Malik Tillman rejoindra la sélection des États-Unis pour disputer les quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre Haïti, ce qui pourrait lui offrir une nouvelle opportunité de confirmer son regain de forme.
Une titularisation clé pour refléter la confiance du staff malgré les critiques et préparer le joueur à ses futures échéances internationales.