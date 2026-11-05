Cristiano Ronaldo met un terme à sa carrière internationale avec le Portugal

À presque 42 ans, Cristiano Ronaldo a officialisé son retrait de la sélection portugaise, mettant fin à une carrière internationale exceptionnelle qui a duré plus de deux décennies. Le capitaine portugais s’en va en tant que meilleur buteur et joueur le plus capé de son pays, après avoir contribué à trois grands titres nationaux.

Une carrière internationale monumentale

Depuis ses débuts, Ronaldo est devenu l’emblème du football portugais. Il détient le record du plus grand nombre de rencontres jouées et de buts marqués sous le maillot national. Son palmarès avec le Portugal inclut notamment la victoire à l’Euro 2016 ainsi que la conquête des Nations League en 2019 et 2025.

Une fin de parcours et des ambitions personnelles

Son départ intervient après une polémique récente lors de laquelle il a quitté la dernière concentration de l’équipe suite à une décision de ne pas le faire jouer, et des désaccords avec son entraîneur Jorge Jesús. Malgré sa retraite internationale, Ronaldo vise toujours à atteindre un objectif majeur : franchir la barre symbolique des 1 000 buts officiels en carrière, lui qui joue actuellement pour Al Nassr en Arabie Saoudite. Il lui reste environ 15 réalisations pour atteindre ce cap, qu’il espère atteindre prochainement.