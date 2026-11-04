Décès tragique de Jesús de Miguel : une enquête ouverte après un choc en match Tenerife-Andorra

Le football espagnol est en deuil après la mort du joueur du CD Tenerife, Jesús de Miguel, survenue dans la nuit suivant un choc lors d’une rencontre contre l’équipe de l’Andorra. L’incident, lié à un coup reçu pendant le match, a entraîné une cardiorespiratory arreste provoquant un dommage neurologique irréversible.

Un accident grave lors du match Tenerife-Andorra

Lors du match qui opposait Tenerife à Andorra, le gardien de but de cette dernière, Jesús Owono, a porté un coup en tentant d’intercepter un contre-attaque dans les derniers instants du match alors que le score était de 2-2. À la suite de ce choc, Jesús de Miguel a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire sur le terrain.

Intervention médicale et hospitalisation

Les services médicaux présents au stade Heliodoro Rodríguez López sont rapidement intervenus pour tenter de réanimer le joueur. Malgré ces efforts, Jesús de Miguel a dû être transporté en ambulance vers l’hôpital où il est décédé plus tard dans la nuit.

Ouverture d’une enquête judiciaire

Face à la gravité de l’incident, la Police Nationale espagnole a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce décès. La justice devra déterminer s’il y a eu faute ou délit dans l’action du gardien ou d’autres personnes impliquées.