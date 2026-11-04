FootLégende

Décès tragique de Jesús de Miguel : une enquête ouverte après un choc en match Tenerife-Andorra

mercredi 4 novembre 2026 - 12:55

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Le football espagnol est en deuil après la mort du joueur du CD Tenerife, Jesús de Miguel, survenue dans la nuit suivant un choc lors d’une rencontre contre l’équipe de l’Andorra. L’incident, lié à un coup reçu pendant le match, a entraîné une cardiorespiratory arreste provoquant un dommage neurologique irréversible.

Décès tragique de Jesús de Miguel : une enquête ouverte après un choc en match Tenerife-AndorraEspagne

Un accident grave lors du match Tenerife-Andorra

Lors du match qui opposait Tenerife à Andorra, le gardien de but de cette dernière, Jesús Owono, a porté un coup en tentant d’intercepter un contre-attaque dans les derniers instants du match alors que le score était de 2-2. À la suite de ce choc, Jesús de Miguel a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire sur le terrain.

Intervention médicale et hospitalisation

Les services médicaux présents au stade Heliodoro Rodríguez López sont rapidement intervenus pour tenter de réanimer le joueur. Malgré ces efforts, Jesús de Miguel a dû être transporté en ambulance vers l’hôpital où il est décédé plus tard dans la nuit.

Ouverture d’une enquête judiciaire

Face à la gravité de l’incident, la Police Nationale espagnole a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce décès. La justice devra déterminer s’il y a eu faute ou délit dans l’action du gardien ou d’autres personnes impliquées.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Un choc en match a entraîné la mort d'un joueur, une enquête judiciaire est en cours.

En clairLe joueur a subi un arrêt cardiorespiratoire suite à un coup reçu lors du match.
La suiteUne enquête est ouverte pour examiner la responsabilité dans cet incident.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr