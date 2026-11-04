Décès tragique de Jesús de Miguel : une enquête ouverte après un choc en match Tenerife-Andorra

Un accident grave lors du match Tenerife-Andorra
Lors du match qui opposait Tenerife à Andorra, le gardien de but de cette dernière, Jesús Owono, a porté un coup en tentant d’intercepter un contre-attaque dans les derniers instants du match alors que le score était de 2-2. À la suite de ce choc, Jesús de Miguel a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire sur le terrain.
Intervention médicale et hospitalisation
Les services médicaux présents au stade Heliodoro Rodríguez López sont rapidement intervenus pour tenter de réanimer le joueur. Malgré ces efforts, Jesús de Miguel a dû être transporté en ambulance vers l’hôpital où il est décédé plus tard dans la nuit.
Ouverture d’une enquête judiciaire
Face à la gravité de l’incident, la Police Nationale espagnole a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce décès. La justice devra déterminer s’il y a eu faute ou délit dans l’action du gardien ou d’autres personnes impliquées.
Un choc en match a entraîné la mort d'un joueur, une enquête judiciaire est en cours.