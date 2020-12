Equipe de France : Deschamps se méfie après le tirage au sort

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, s’est exprimé suite au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Rappelons que les Bleus, qui sont champions du monde en titre, défieront la Bosnie-Herzégovine, la Finlande, le Kazakhstan et l’Ukraine. A priori, ce tirage est plutôt favorable pour l’équipe de France qui ne défiera pas une nation européenne très forte. Malgré cela, Deschamps ne s’est pas enflammé après ce tirage. Pour le sélectionneur, ce ne sera pas si évident que cela de sortir de ce groupe.

« On peut avoir différentes interprétations d’un tirage. On connaît très bien l’Ukraine et la Finlande, pour les avoir rencontrées récemment. Mais on n’a jamais joué le Kazakhstan, par exemple », a confié le technicien. Didier Deschamps a ajouté que « les déplacements seront très longs » durant cette campagne de qualification. Ce mardi, l’équipe de France connaîtra le calendrier fixé par la FIFA et l’UEFA.

Deschamps ne s’enflamme pas du tout

« Cela pourra apporter des difficultés supplémentaires. Je ne vais pas sauter au plafond. Il faut toujours avoir suffisamment d’humilité et de respect envers ces équipes », a-t-il souligné par ailleurs. Aux yeux du sélectionneur, « la France est favorite »… mais « il faudra faire le nécessaire sur le terrain ». Le Basque considère que ce serait une grave erreur d’avoir la grosse tête avant ces duels.

« Le risque est de se considérer plus fort que les autres. L’étiquette de favori nous collera. Même si on est plus fort sur le papier, il ne faudra pas moins en faire. Il faudra avoir la même concentration et la même détermination si l’on veut se qualifier. » Objectif : « finir premier » de ce groupe afin de composter directement le ticket pour le Mondial 2022.

Images de IconSport