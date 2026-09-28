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Finn Jeltsch, prodige du VfB Stuttgart, ciblé par le Real Madrid et Arsenal

lundi 28 septembre 2026 - 13:45

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Finn Jeltsch, le prometteur défenseur central du VfB Stuttgart, est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Déjà lié à des clubs anglais de Premier League comme Arsenal et Manchester United, il attire désormais attention des géants espagnols, notamment le Real Madrid.

Finn Jeltsch, prodige du VfB Stuttgart, ciblé par le Real Madrid et ArsenalAllemagne

Une pépite allemande dans le viseur des plus grands clubs

Leon Potuzhek, journaliste du média Bild, confirme que le Real Madrid et plusieurs autres clubs européens suivent de près le parcours du joueur de 20 ans. Selon lui, ce vif intérêt n’est pas une surprise compte tenu du potentiel de Jeltsch.

« C’est évident que ces clubs sont à son écoute », souligne Potuzhek dans le podcast VfB Blickwinkel. Le défenseur, qui a récemment été appelé pour la première fois en équipe nationale senior allemande, pourrait même débuter contre la Serbie ce jeudi.

Une valeur marchande à la hauteur du talent

Estimation à 35 millions d’euros sur Transfermarkt, Finn Jeltsch détient l’une des plus fortes valeurs parmi les défenseurs nés en 2006. Il se place juste derrière Jorrel Hato de Chelsea (40 millions d’euros) et à égalité avec Archie Gray de Tottenham. Cet indicateur reflète la confiance des spécialistes sur son avenir prometteur.

Un talent incontournable

Potuzhek qualifie Jeltsch comme l’un des plus grands talents allemands et mondiaux dans le secteur défensif. Il ajoute que tout club aspirant à une réelle compétitivité ne peut ignorer son profil.

Décryptage FootLégende
Ce qu’il faut retenir sur Finn Jeltsch

Le défenseur du VfB Stuttgart est une jeune promesse suivie par plusieurs grandes équipes européennes, ce qui témoigne de son niveau et de son potentiel de développement.

En clairJeltsch est considéré comme l’un des meilleurs espoirs défensifs à l’échelle mondiale.
Le chiffreSa valeur estimée atteint 35 millions d’euros, parmi les plus élevées pour sa génération.
La suiteSon premier match en équipe nationale senior allemande pourrait avoir lieu prochainement.

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