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Harry Kane prolonge avec le Bayern Munich jusqu’en 2029 et vise de nouveaux trophées

jeudi 5 novembre 2026 - 14:05

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Harry Kane a étendu son aventure au Bayern Munich en signant un nouveau contrat portant son engagement jusqu’en 2029. Cette décision marque la volonté de l’attaquant anglais de 33 ans de continuer à conquérir des titres majeurs avec le club bavarois, où il s’est rapidement imposé comme un buteur d’exception après son départ de Tottenham en 2023.

Harry Kane prolonge avec le Bayern Munich jusqu’en 2029 et vise de nouveaux trophéesAngleterre

Un choix entre ambition sportive et épanouissement personnel

À l’approche de la dernière année de son précédent contrat, Kane a officiellement choisi de prolonger son séjour en Allemagne. Le joueur exprime son attachement au club, à la ville de Munich, ainsi qu’à la dynamique de l’équipe dirigée par Vincent Kompany. Il souligne également le bien-être de sa famille, un facteur essentiel dans sa décision.

Des statistiques impressionnantes et une reconnaissance individuelle

Depuis son arrivée au Bayern, Kane a inscrit 156 buts en 161 matches toutes compétitions confondues, dont 102 en 102 rencontres de Bundesliga. La saison 2025-26 a été particulièrement riche avec un record de 61 buts en 51 apparitions, contribuant à un doublé championnat et coupe pour le Bayern. Son rendement lui a valu le Ballon d’Or, une première pour un joueur de Bundesliga depuis 1996.

Un avenir tourné vers de nouveaux défis

Si Kane est toujours à 47 réalisations du record de buts en Premier League d’Alan Shearer, son choix de rester au Bayern réoriente ses perspectives de retour en Angleterre à moyen terme. Ce nouveau contrat, qui s’étend jusqu’à peu avant ses 36 ans, couvre une période stratégique incluant l’Euro 2028 et les qualifications pour la Coupe du Monde 2030.

Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, souligne que la valeur de Kane dépasse son efficacité devant le but, mettant en avant son rôle de leader et de joueur complet au sein de l’équipe.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Harry Kane poursuit son ascension avec le Bayern Munich, mêlant performance sportive et équilibre personnel pour viser un palmarès encore plus riche.

EngagementContrat prolongé jusqu'en 2029
Performance156 buts en 161 matches avec le Bayern
ObjectifsPréparation pour l'Euro 2028 et Coupe du Monde 2030

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