Juventus : Pirlo envoie un message fort à Rabiot

Après une première saison difficile, le milieu français Adrien Rabiot a réussi à conquérir sa place à la Juventus Turin.

Adrien Rabiot est sur la bonne pente. Après avoir connu deux années difficiles consécutives à son refus d’être sur la liste des réservistes de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2018, le milieu de terrain de 25 ans a su redresser la barre. L’ancien Parisien est désormais titulaire dans l’entrejeu de la Juventus Turin. Son entraîneur Andrea Pirlo est conquis.

Pour Pirlo, Rabiot est à 70% de son potentiel

« Je suis satisfait d’Adrien, il fait une très bonne saison, il progresse beaucoup. Je ne le connaissais pas personnellement, je l’avais seulement vu jouer avec la Juventus l’an dernier, on me l’avait décrit comme un joueur totalement différent. En le rencontrant, en le côtoyant au quotidien, j’ai découvert un bon garçon mais surtout un grand travailleur, qui a envie de s’améliorer et qui a de grandes marges de progression », a jugé l’Italien.

Selon lui, Rabiot a la capacité pour devenir « un très grand milieu de terrain au niveau mondial ». Il doit simplement « se mettre en tête qu’il n’est qu’à 70% de son potentiel », a estimé Pirlo. Pour rappel, l’international français a été rappelé par Didier Deschamps en Bleu et possède désormais de bonnes chances de participer au prochain Euro.

