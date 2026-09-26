Kevin Schade en discussions avec Brentford pour prolonger malgré l’intérêt d’Arsenal et Liverpool

Une course aux signatures en Premier League
Le club londonien de Brentford souhaite sécuriser l’avenir sportif de Kevin Schade. Agé de 24 ans, l’ancien attaquant du SC Freiburg a déjà inscrit trois buts en ce début de saison. Cette performance attire plusieurs écuries de haut niveau. Arsenal et Liverpool sont notamment très attentifs à son évolution, tandis que Chelsea et Tottenham suivent également le joueur avec intérêt.
International allemand en pleine ascension
Côté sélection, Kevin Schade a fait ses débuts sous Jürgen Klopp. Il a notamment été titulaire lors du match nul 1-1 face aux Pays-Bas, le premier disputé par Klopp en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Il est pressenti pour être à nouveau aligné face à la Grèce dans le cadre des qualifications internationales.
Kevin Schade fait l'objet d'une attention particulière en Premier League et en sélection allemande, ce qui pousse Brentford à vouloir le prolonger.