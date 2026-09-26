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Kevin Schade en discussions avec Brentford pour prolonger malgré l’intérêt d’Arsenal et Liverpool

samedi 26 septembre 2026 - 13:35

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Kevin Schade attire l’attention en Premier League. L’ailier allemand, aujourd’hui à Brentford, est en négociation pour prolonger son contrat au-delà de 2028 afin de contrer l’intérêt marqué d’Arsenal, Liverpool et d’autres grands clubs anglais.

Kevin Schade en discussions avec Brentford pour prolonger malgré l’intérêt d’Arsenal et LiverpoolAllemagne

Une course aux signatures en Premier League

Le club londonien de Brentford souhaite sécuriser l’avenir sportif de Kevin Schade. Agé de 24 ans, l’ancien attaquant du SC Freiburg a déjà inscrit trois buts en ce début de saison. Cette performance attire plusieurs écuries de haut niveau. Arsenal et Liverpool sont notamment très attentifs à son évolution, tandis que Chelsea et Tottenham suivent également le joueur avec intérêt.

International allemand en pleine ascension

Côté sélection, Kevin Schade a fait ses débuts sous Jürgen Klopp. Il a notamment été titulaire lors du match nul 1-1 face aux Pays-Bas, le premier disputé par Klopp en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Il est pressenti pour être à nouveau aligné face à la Grèce dans le cadre des qualifications internationales.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir sur Kevin Schade

Kevin Schade fait l'objet d'une attention particulière en Premier League et en sélection allemande, ce qui pousse Brentford à vouloir le prolonger.

En clairSchade est sollicité par plusieurs grands clubs anglais mais Brentford veut le conserver.
La suiteUne probable prolongation de contrat va clarifier son avenir à Brentford.

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