Klopp confirme Ter Stegen comme gardien numéro un de l’Allemagne pour les prochains matchs

Jürgen Klopp, sélectionneur de l’équipe nationale allemande, a tranché concernant la hiérarchie des gardiens à l’approche des prochains matchs de Ligue des Nations. Après avoir testé un partage de temps de jeu entre Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig et Alexander Nübel lors des premières rencontres sous sa direction, Klopp a confirmé que le portier d’Ajax reste le numéro un de la Mannschaft.

Une confiance fondée sur l’expérience et les qualités tactiques

Dans une interview accordée à DFB.tv, Klopp a souligné que la décision ne reposait pas uniquement sur les arrêts effectués, mais sur une capacité plus large à assurer la stabilité défensive et à gérer le jeu. Il a mis en avant l’importance pour un gardien de savoir anticiper, organiser la défense d’une ligne haute et intervenir au bon moment sans chercher à dribbler l’adversaire.

« Marc possède la plus grande expérience dans ces domaines », a précisé Klopp, valorisant ainsi son rôle clé au sein du collectif. Ter Stegen réalise d’ailleurs un excellent début de saison avec l’Ajax Amsterdam, tout comme ses concurrents Urbig (Bayern Munich) et Nübel (Besiktas), qui montrent également de bonnes performances.

Un calendrier chargé en novembre

L’équipe allemande se déplacera en Serbie le 13 novembre avant de recevoir les Pays-Bas trois jours plus tard dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Ces rencontres seront l’occasion de voir Ter Stegen défendre ses cages, avec la confiance affichée de Klopp pour gérer ces échéances importantes.