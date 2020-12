Liverpool : Klopp a vécu une « nuit parfaite », voici pourquoi…

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, avait le sourire suite à la victoire contre Wolverhampton (4-0, 11e journée de Premier League).

En plus de ce succès probant, face à une formation du « Top 10 », Klopp a mis en avant un autre élément majeur. « N’était-ce pas la nuit parfaite ? Imaginez il y a dix mois si quelqu’un nous avait dit que nous aurions un match à domicile et que seulement 2000 personnes seraient présentes. Nous aurions pensé : ok, une vraie crise, le football doit vraiment aller mal », a confié l’Allemand via Amazon Prime. Mais après une année 2020 très pénible, à cause de la pandémie de coronavirus, Jürgen Klopp a savouré pleinement cette affluence.

« Ce soir, c’était tellement agréable. Quand nous sommes sortis pour nous échauffer, nous avions la chair de poule. C’était comme : « oh mon Dieu ». Lors de la réunion, j’ai dit aux garçons que je n’avais aucune idée de ce que ça ferait. Si c’était bien, nous devions l’utiliser. Si c’était mauvais, nous devions l’ignorer. C’était mieux que prévu, beaucoup mieux », a-t-il assuré.

Klopp savoure pleinement !

Klopp a bien entendu « le bruit que les gens faisaient » et senti leur chaleur afin de « soutenir une équipe de football » qu’ils apprécient vraiment. « Chaque petit point positif que vous pouvez obtenir en ce moment et dans la vie en général est agréable. C’est tellement plus agréable quand les gens sont impliqués ». Forcément, « Kloppo » espère qu’en 2021 des dizaines de milliers de spectateurs auront le droit de venir à Anfield pour soutenir ses joueurs.

Images de IconSport