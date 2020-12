Barça : Koeman fait une déclaration terrible… mais juste

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a fait une sortie médiatique remarquée suite au revers contre Cadix en Liga (1-2).

Suite à cette défaite cuisante, les Blaugrana sont très mal partis afin d’être sacrés champions d’Espagne en fin de saison. Lionel Messi et ses coéquipiers occupent la septième place du classement. Ils ont pris seulement 14 points sur 30. Le compte n’y est pas du tout pour un club de ce calibre… Après le couac face à Cadix, Koeman a reconnu aisément que lui et ses joueurs ont fait « un pas en arrière gigantesque » en ce qui concerne le titre de champion.

Pour le Néerlandais, les « possibilités » du FC Barcelone d’être sacré ont diminué considérablement après seulement… 12 journées disputées. Ronald Koeman considère qu’il ne faut pas se voiler la face et donc « le voir ainsi ». Histoire d’enfoncer le clou, le technicien a mis en avant l’écart avec les Rojiblancos qui sont, pour leur part, très performants.

Koeman attend une réaction très forte…

« Il faut lutter, il faut continuer, mais c’est sûr : une différence de 12 points avec une équipe aussi forte que l’Atlético, c’est énorme. On doit continuer, il nous reste encore des matches à jouer », a-t-il nuancé. Rapidement, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a mis en avant le fait que si ses troupes n’améliorent pas leur « comportement » et si l’équipe « ne progresse pas » dans la gestion de ses « temps forts » et « faibles », alors ce sera impossible de triompher en Liga.

Images de IconSport