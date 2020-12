Barça – Juventus : confiance, agressivité… Koeman sous le choc

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, était très inquiet après le revers cuisant contre la Juventus en Ligue des Champions (0-3).

Battus par Cadix en Liga (1-2), les Blaugrana ont touché le fond contre les Bianconeri. Après le match, Koeman s’est exprimé au sujet de cette défaite sur la scène européenne. « Moi aussi, cela m’a beaucoup surpris de voir comment on a démarré ce match. »

« On aurait dit qu’il y avait une équipe qui jouait pour gagner, et nous, qui jouions pour ne pas perdre. Il y a eu une grosse différence dans la première demi-heure. Avec 0-2 au tableau d’affichage, c’était bien plus compliqué… même si on a mieux joué le reste du match », a analysé le coach néerlandais.

Koeman a vu des choses déplaisantes…

Forcément, Ronald Koeman est inquiet pour la suite des événements. En effet, il a été choqué de voir « une équipe jouer sans confiance, sans agressivité ». L’ancien sélectionneur des Pays-Bas s’est demandé si tout cela n’était pas « dû à la peur » au sein de son équipe.

Pour lui, c’était vraiment « très bizarre » de voir ce désastre, notamment en première période. En effet, son équipe avait « une bonne trajectoire en Ligue des Champions » avant ce match. A ses yeux, il faut « aller de l’avant » et « montrer plus de personnalité ». Il considère que les Bianconeri ont montré l’exemple à suivre à ses troupes.

