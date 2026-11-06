Leipzig veut prolonger son invincibilité à domicile face à Augsburg en Bundesliga

En pleine forme sur sa pelouse, le RB Leipzig reçoit l’Augsburg ce samedi avec l’objectif de conserver son invincibilité à domicile en Bundesliga. Les Roten Bullen occupent actuellement la quatrième place du classement, ayant remporté cinq matches, fait un nul et essuyé deux défaites lors de leurs huit premières rencontres.

Leipzig, une machine à domicile

Après un revers lourd à Munich contre le Bayern (6-1), Leipzig a enchaîné deux succès consécutifs en championnat, dont une large victoire 4-0 contre Elversberg à domicile puis un succès 2-0 à Schalke 04. Malgré leur défaite récente face à Manchester City en Ligue des Champions, où ils ont montré du caractère en revenant à plusieurs reprises au score, les Leipzigois restent invaincus à la Red Bull Arena cette saison. Ils figurent comme le seul club de Bundesliga à n’avoir encore encaissé aucun but à domicile, avec quatre succès signés sur le score cumulatif impressionnant de 18-0.

Augsburg cherche à réagir après une série difficile

En dixième position, Augsburg affiche un bilan contrasté avec deux victoires, trois nuls et trois défaites. Après un début prometteur avec deux succès, l’équipe est désormais en quête de son premier succès depuis six journées. Leur dernière défaite à domicile contre Freiburg (1-2) a mis en évidence leurs difficultés défensives, notamment à l’extérieur où ils ont encaissé sept buts lors des deux dernières rencontres éloignées. Leur historique contre Leipzig à la Red Bull Arena est également délicat, n’ayant jamais gagné dans cette enceinte en Bundesliga malgré dix tentatives.

Perspectives pour la rencontre

Leipzig pourra compter sur une formation proche de son effectif type malgré quelques incertitudes sur la disponibilité de certains joueurs clés. Pour Augsburg, plusieurs absences sont à déplorer tandis que le retour de Tim Breithaupt pourrait renforcer le groupe. L’hôte profite d’une dynamique et d’un stade qui lui réussissent parfaitement face à son adversaire, ce qui le place en favori pour cette confrontation.