Ligue 1 : le programme complet des matchs amicaux du 14 au 16 août 2026

À une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1 2026-2027, les clubs français entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation. Du vendredi 14 au dimanche 16 août, plusieurs formations de l’élite disputeront leur ultime répétition avant le retour du championnat. L’OM défiera notamment l’Atlético de Madrid, tandis que Lille, Rennes, Nice, Brest ou encore Strasbourg se mesureront à des adversaires britanniques.

Le compte à rebours est lancé. La nouvelle saison de Ligue 1 débutera vendredi 21 août et les entraîneurs disposent désormais de leurs dernières rencontres de préparation pour effectuer leurs réglages.

Le programme commence dès vendredi avec trois rencontres. L’affiche la plus attendue opposera l’Olympique de Marseille à l’Atlético de Madrid à 17h30. Après sa victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao dimanche dernier, l’OM va donc augmenter encore le niveau d’opposition pour son dernier test.

L’AS Monaco, qui reste sur une victoire spectaculaire 3-2 à Anfield contre Liverpool, accueillera Coventry City à 20h30. Troyes sera également sur le terrain face au club grec de Panetolikos à 19h.

Le programme complet des matchs amicaux

Date Heure Match Vendredi 14 août 17h30 Olympique de Marseille – Atlético de Madrid 19h00 ESTAC Troyes – Panetolikos FC 20h30 AS Monaco – Coventry City Samedi 15 août 14h30 Werder Brême – AJ Auxerre 15h30 SV Elversberg – FC Lorient 16h00 Hull City – OGC Nice 16h00 Sunderland – Stade Rennais 16h00 Everton – LOSC 17h30 Angers SCO – Paris FC 18h00 Le Mans FC – Le Havre AC 19h00 Toulouse FC – Hambourg SV Dimanche 16 août 15h00 Nottingham Forest – Stade Brestois 29 17h00 Newcastle – RC Strasbourg

Un dernier grand test avant la reprise de la Ligue 1

La journée de samedi sera la plus chargée avec huit rencontres. Plusieurs clubs français ont choisi de terminer leur préparation en Angleterre. Rennes retrouvera Sunderland une semaine après la défaite de Lens contre les Black Cats (0-2), Lille se déplacera à Everton et Nice défiera Hull City.

Auxerre se mesurera au Werder Brême en Allemagne, Lorient affrontera Elversberg et Toulouse recevra Hambourg. Angers et le Paris FC s’affronteront dans le seul duel entre deux formations de Ligue 1 du week-end, tandis que Le Havre terminera sa préparation contre Le Mans.

Dimanche, deux clubs français se rendront en Premier League. Brest défiera Nottingham Forest à 15h, avant le déplacement de Strasbourg sur la pelouse de Newcastle à 17h. Ces rencontres clôtureront pratiquement la préparation estivale des clubs de l’élite avant le début de la Ligue 1 le vendredi 21 août.

Une grande partie de ces dernières rencontres sera diffusée sur Ligue 1+, notamment OM-Atlético, Werder Brême-Auxerre, Sunderland-Rennes, Everton-Lille, Hull City-Nice, Toulouse-Hambourg, Nottingham Forest-Brest et Newcastle-Strasbourg.