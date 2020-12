Ligue des Champions : Barça – Juventus, voir le streaming avec Messi et Ronaldo

Le FC Barcelone reçoit la Juventus Turin ce mardi (21h00) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Faisons le point avant ce choc de Ligue des Champions Barça – Juventus… Au sein du groupe G, ces deux équipes occupent les deux premières places. Les Blaugrana et les Bianconeri sont déjà qualifiés officiellement pour les 8es de finale de la C1. Le FC Barcelone a pris 15 points sur 15, tandis que la Juve affiche 12 points à son compteur. Pour leur part, le Dynamo Kiev et Ferencvaros – qui ont un seul point dans leur escarcelle – se disputeront la troisième place.

Histoire d’obtenir un sésame pour la Ligue Europa. Pour en revenir à notre choc FC Barcelone – Juventus Turin, on note une grande différence de buts pour ces deux formations (+14 contre +7). Du coup, il y a fort à parier que le club catalan gardera la tête de ce groupe. Néanmoins, les hommes de Ronald Koeman doivent rendre une bonne copie contre les Bianconeri au Camp Nou. En effet, ils ont subi un revers cuisant contre Cadix en Liga (1-2). Neuvièmes du classement, ils ont 12 points de retard sur l’Atletico Madrid qui est leader…

Quid du club italien maintenant ? Eh bien la Vieille Dame n’est pas aux commandes de la Serie A jusqu’à présent ! Avant ce match FC Barcelone – Juventus, les troupes d’Andrea Pirlo sont quatrièmes et elles ont six longueurs de retard sur le Milan AC. Après dix journées disputées, la Juve n’a donc pas pris ses distances avec les rivaux majeurs. Le fait de vaincre, avec la manière, le Barça lors de ce match de Ligue des Champions ferait du bien aux Turinois. Reste à savoir désormais ce que donnera le duel à distance entre les deux superstars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo…

Foot en direct : comment voir Barcelone – Juventus en streaming

Comment voir ce duel de Ligue des Champions ? Eh bien deux solutions légales existent, en France, afin d’assister à ce Barça – Juventus qui promet énormément sur le papier. En effet, les chaînes Téléfoot Stadium 3 et RMC Sport Live 5 diffuseront ce match de football. Un abonnement est donc requis, dans les deux cas, afin d’accéder à ce bras de fer en Ligue des Champions. Les sites telefootlachaine.fr et rmcsport.tv vous permettront d’y assister via votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette. Bonne rencontre à tous et à toutes !

Images de IconSport