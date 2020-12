Ligue des Champions : Manchester City – OM, voir le match en direct et en streaming

Manchester City reçoit l’OM ce mercredi (21h00), dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Performant en Ligue 1 (4e place occupée), l’OM a raté sa campagne européenne. Les Phocéens ont pris seulement 3 points sur 12 jusqu’à présent. Ils ont dû attendre la 5e journée afin d’empocher une victoire contre l’Olympiakos (2-1). Distancés pour de bon par le duo Manchester City – FC Porto, les hommes d’André Villas-Boas ne peuvent plus se qualifier pour les 8es de finale de la C1. En revanche, ils peuvent espérer obtenir la 3e place du groupe devant l’Olympiakos qui a aussi 3 points. Cas échéant, l’Olympique de Marseille obtiendrait un ticket pour être reversé en Ligue Europa. Ce serait un lot de consolation…

Pour sa part, Manchester City est premier de la poule après avoir pris 13 points sur 15 (le 2e, Porto, en a 10). Pep Guardiola et ses joueurs aimeraient bien conclure en beauté cette phase de groupes de la C1, qui plus est à domicile. Seulement 7es de Premier League, les Citizens veulent continuer de surfer sur leur bonne série du moment (3 victoires, 1 nul). Sur le papier, ils sont favoris avant ce match Manchester City – OM. Mais sans enjeu majeur pour eux, on peut espérer que les Phocéens vont tout donner afin d’empocher la victoire à l’Etihad Stadium.

Foot en direct : comment voir Manchester City – OM en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Manchester City – OM sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport