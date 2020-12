Ligue des Champions : PSG – Basaksehir, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Istanbul Basaksehir ce mardi (21h), dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’heure de vérité est arrivée. Après cinq premiers matchs tumultueux, le Paris Saint-Germain va enfin savoir à quelle place il termine la phase de groupes de la Ligue des Champions ce mardi soir, à l’issue de la réception d’Istanbul Basaksehir au Parc des Princes (coup d’envoi à 21 heures). Après ses deux dernières victoires contre Leipzig et Manchester United, les Parisiens sont en position favorable pour hériter de la première place.

Pour l’heure, la qualification n’est pas encore acquise, mais seul un nul dans l’autre match, combiné à une défaite du PSG ce soir, éliminerait les coéquipiers de Neymar. Une victoire, ou un nul associé à un nul dans l’autre match, offriront la première place du groupe. Un nul ou une défaite, avec un vainqueur dans l’autre match, renverront Paris à la deuxième place.

Les compos probables de Tuchel et Buruk

Pour cette rencontre, thomas Tuchel sera toujours privé de Bernat, Icardi et Sarabia blessés. L’entraîneur allemand devrait proposer un 4-3-3 avec Mbappé et Neymar derrière Kean en attaque, ce qui enverra de nouveau Di Maria sur le banc. La paire Marquinhos et Kimpembe devrait être titulaire en défense centrale. De son côté, Okan Buruk voyage sans Skrtel suspendu ni Bolingoli et Junior Caiçara blessés.

Paris SG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Paredes, Danilo Pereira, Verratti – Mbappé, Kean, Neymar.

Basaksehir : Günok – Rafael, Ponk, Epureanu, Kaldirim – Kahveci, Özcan, Türüc – Gulbrandsen, Ba, Chadli.

Foot en direct : comment voir PSG – Basaksehir en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Paris Saint-Germain – Istanbul Basaksehir sur votre tablette ou votre smartphone.

