Ligue des Champions : PSG – Basaksehir, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Istanbul Basaksehir ce mercredi (18h55), dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Débuté mardi soir à 21 heures, le match comptant pour la 6e journée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Istanbul Basaksehir reprendra ce mercredi au Parc des Princes à 18h55 à l’endroit où il s’était arrêté, à savoir à la 23e minute. Pour rappel, la partie à été interrompue suite à des propos jugés racistes du quatrième arbitre Sebastian Coltescu contre un membre du staff du club turc, Pierre Webo.

A la suite de quoi l’UEFA, qui a ouvert une enquête, a décidé de nommer une nouvelle équipe d’arbitres qui sera menée par le Néerlandais Danny Makkelie. Côté, sportif, le PSG jouera avec la qualification pour les 8es de finale en poche puisque dans l’autre match du groupe, Leipzig s’est imposé (3-2) face à Manchester United. Pour récupérer la première place, les Parisiens devront s’imposer face à Basaksehir.

Les compos de Tuchel et Buruk

Pour la suite de ce match, les deux entraîneurs devront remettre les vingt-deux joueurs qui étaient présents sur la pelouse au moment de l’interruption. Les Parisiens joueront donc en 5-3-2 avec la paire Mbappé et Neymar en attaque, et un trio au milieu composé de Verratti, Paredes et Rafinha.

Paris SG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Pereira, Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes, Rafinha – Mbappé, Neymar.

Basaksehir : Günok – Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim – Özcan, Tekdemir, Kahveci – Gulbrandsen, Crivelli, Türüç.

Foot en direct : comment voir PSG – Basaksehir en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Paris Saint-Germain – Istanbul Basaksehir sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport