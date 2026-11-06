Luis de la Fuente maintient Ferran Torres et Grimaldo en sélection pour la Ligue des Nations

La sélection espagnole de football se prépare à disputer ses deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des Nations, contre la République tchèque le 12 novembre puis contre l’Angleterre le 15 novembre. Luis de la Fuente, le sélectionneur national, a publié sa liste des joueurs retenus pour ces rencontres.

Ferran Torres et Grimaldo toujours présents

Parmi les joueurs convoqués, Ferran Torres et Alejandro Grimaldo sont les seuls représentants de la Communauté valencienne maintenus en équipe nationale. Ces deux éléments clés continueront d’apporter leur expérience au groupe.

Des débuts et des retours

Avec la qualification pour les quarts de finale déjà assurée, l’Espagne évolue sans pression, se focalisant sur la conservation de son invincibilité et la lutte pour la première place du groupe, sans doute décidée lors du match contre l’Angleterre au Metropolitano.

Pour ces deux rencontres, De la Fuente a décidé d’injecter du sang neuf en appelant quatre joueurs pour la première fois en sélection : le gardien Álvaro Valles, le défenseur Jacobo Ramón, évoluant en Serie B italienne avec le Como, le milieu de terrain Marc Roca, 29 ans, ainsi que l’attaquant Ander Barrenetxea, qui n’avait encore été convoqué qu’une seule fois auparavant.