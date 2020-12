Lyon : Garcia lance le choc face au PSG

Après sa nouvelle victoire à Metz (1-3), Lyon aborde le choc face au PSG au Parc des Princes dans les meilleures conditions.

Lyon marche fort depuis deux mois et demi. Invaincu depuis le 18 septembre (6 victoires, 4 nuls), le club rhodanien a conquis une quatrième victoire d’affilée sur le terrain de Metz (1-3) dimanche soir, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Ce nouveau succès permet à l’OL de se hisser à la 3e place au classement avec 26 points, à égalité avec Lille (2e) et à deux longueurs du Paris Saint-Germain. De bon augure à une semaine du choc face aux Parisiens au Parc des Princes.

Le PSG sera évidemment favori pour Garcia

« On sait qu’on va au Parc, mais avec la victoire de ce soir, je pense qu’on peut y aller avec un peu plus d’ambitions. Bien évidemment, on sait que le PSG est au-dessus de tout le monde, en tout cas quand ils jouent à 100% », a confié Rudi Garcia au micro de Téléfoot. Jouer Paris en ce moment, est-ce le bon moment ? « Ils sont plutôt bien revenus, ils ont un grand match contre les Turcs (mardi) avec une qualification à obtenir en Ligue des Champions », a noté l’entraîneur lyonnais.

« Je ne sais pas si on les joue au bon moment ou pas, mais en tout cas, on a des choses à faire valoir et on le fera, on ne viendra pas en victime expiatoire même si on sait qu’effectivement le PSG est plus fort que nous s’il est à 100% et qu’il joue à 100% », a insisté Garcia qui se met d’emblée, et logiquement, dans la peau de l’outsider qui n’aura rien à perdre sur la pelouse de la capitale. Après leur match européen, les Parisiens auront cinq jours pour préparer ce choc. Gageons qu’ils l’aborderont avec le plus grand des sérieux.

Images de IconSport