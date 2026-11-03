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Manchester United sous pression face à l’AS Roma en Ligue des Champions

mardi 3 novembre 2026 - 13:55

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Manchester United accueille l’AS Roma mardi soir à Old Trafford pour un match décisif de la phase de groupes de la Ligue des Champions. En difficulté avec neuf matchs sans victoire, dont deux lourdes défaites en Europe face à l’Atlético Madrid (0-2) et à Como (1-4), United se trouve sous forte pression pour renouer avec le succès.

Manchester United sous pression face à l’AS Roma en Ligue des ChampionsAngleterre

Un contexte compliqué pour Manchester United

Michael Carrick, l’entraîneur intérimaire, est attendu au tournant. Après une défaite 0-2 face à Chelsea ce week-end, malgré un bon début de match, United a perdu pied, notamment après le carton rouge de Lisandro Martinez, suspension qui ne s’applique toutefois qu’au championnat national. Sur le plan européen, United occupe actuellement la 21e place sur 36 au classement général des clubs en Ligue des Champions, soulignant la difficulté de maintenir le cap dans cette compétition exigeante.

Une équipe de Roma en forme et généreuse en buts

En face, l’AS Roma affiche une forme bien plus stable. Troisièmes en Serie A après sept victoires et trois matchs nuls, les Romains viennent de s’imposer 5-2 contre Udinese samedi. En Ligue des Champions, ils totalisent également des résultats solides, avec notamment une victoire 4-0 contre Slovan Bratislava et une défaite serrée 3-4 contre le Real Madrid. L’équipe italienne est réputée pour son jeu offensif, avec 28 buts inscrits en dix rencontres de championnat, un équilibre parfait entre les performances à domicile et à l’extérieur.

Les enjeux du match et alignements possibles

Côté blessures, Manchester United reste amoindri, notamment sans Benjamin Sesko et Manuel Ugarte, tandis que Marcus Rashford pourrait faire son retour après une absence pour blessure. Pour l’AS Roma, Paulo Dybala pourrait réintégrer le groupe après sa convalescence. L’attaque romaine repose sur Donyell Malen, déjà trois fois buteur en Ligue des Champions cette saison et fortement en forme.

Ce match s’annonce ouvert avec une équipe de Roma qui aime marquer et qui pourrait profiter des difficultés défensives actuelles de United. Le dernier affrontement entre ces deux clubs en 2021 avait donné lieu à des rencontres à haute intensité et nombreux buts. L’issue de ce match pourrait avoir un impact important sur la qualification en phase à élimination directe.

Décryptage FootLégende
À retenir avant Manchester United - AS Roma

Manchester United doit impérativement retrouver la victoire face à une Roma en confiance pour rester en course en Ligue des Champions.

En clairUnited n'a pas gagné depuis le 10 septembre en Ligue des Champions et affiche 9 matchs sans succès toutes compétitions confondues.
Le chiffre28 buts inscrits par Roma en Serie A, répartis également à domicile et à l'extérieur.

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