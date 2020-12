Mercato / PSG : Leonardo fait une annonce pour Mbappé !

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a livré des informations au sujet de l’avenir du champion du monde Kylian Mbappé.

Rappelons tout d’abord que le contrat actuel de l’attaquant expirera le 30 juin 2022. Les dirigeants parisiens ont bien compris que Mbappé est une figure de proue importante au sein du club. Ceci est valable également pour son coéquipier brésilien Neymar. Du coup, les pensionnaires du Parc des Princes désirent que Kylian Mbappé signe un nouveau contrat au Parc des Princes.

Par le biais de Canal+, Leonardo a révélé que lui et les autres dirigeants ont « envie de parler », à ce stade de la saison, au clan Mbappé. Par ailleurs, le directeur sportif sent que le natif de Bondy a « lui aussi » envie « de discuter ». Leonardo considère que « c’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur ». Quid de l’avancée des négociations ?

Leonardo optimiste pour Mbappé

Eh bien l’ancien défenseur a l’impression que « ça avance bien ». Pour lui, les Franciliens ont « fait des pas en avant pas rapport à il y a dix jours ». Du coup, Leonardo est confiant pour la suite des événements en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Forcément, cette déclaration doit faire plaisir aux joueurs et aux supporters du PSG. A leurs yeux, ce serait terrible de perdre un joueur comme « KM7 » lors du prochain mercato estival. Des grands clubs européens comme par exemple Liverpool ou encore le Real Madrid lorgnent le champion du monde français. Les Reds et les Merengue espèrent que Mbappé privilégiera un départ durant l’été.

Images de IconSport