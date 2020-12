Mercato / MU : Pogba partant, Deschamps se positionne

Mino Raiola a annoncé que Paul Pogba doit quitter Manchester United dès janvier. Qu’en pense le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps ?

« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il doit changer d’équipe, il doit changer d’air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l’été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente sur le prochain marché », a lâché Mino Raiola dans les colonnes de Tuttosport. Cette annonce fracassante, intervenue à quelques heures du match décisif de Ligue des Champions sur le terrain de Leipzig, a mis le feu, en particulier à Manchester.

Deschamps ne conseillera pas Pogba

De passage en conférence de presse pour commenter le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps a préféré ne pas se mêler au débat. « Si je me mets à réagir aux déclarations des agents, des uns et des autres, de l’oncle, du chien, de la grand-mère, du grand-père… Je ne vais pas m’en sortir. Il déclare ce qu’ils veulent, vous les interprétez. Pour moi, le plus important, ce sont les joueurs. Après ils ont des décisions à prendre à un moment de leur carrière », a répondu le sélectionneur des Bleus.

Considère-t-il que Pogba aurait raison de changer de club dès janvier, à six mois de l’Euro ? « On est début décembre, et Paul est à Manchester. Après je ne sais pas ce qui peut se passer, certains pourraient changer de club à un moment ou à un autre, ça fait partie des choix de carrière. Je peux tout au plus donner un avis s’ils me le demandent, mais certainement pas un conseil. Ce sont leur carrière, c’est à eux de prendre leur décision », a insisté Deschamps qui a très certainement un avis sur la question.

