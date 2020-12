Mercato / MU : Raiola a-t-il trahi Pogba ?

Paul Pogba était-il au courant que son agent Mino Raiola allait lâcher une bombe concernant son avenir à Manchester United ?

Mino Raiola n’est pas né de la dernière pluie, il savait pertinemment que ses propos sur l’avenir de Paul Pogba feraient l’effet d’une bombe en Angleterre, et à Manchester en particulier. Certains observateurs s’interrogent : le milieu de terrain français était-il au courant que son agent allait tenir de tels propos ? Si tel n’était pas le cas, le champion du monde 2018 devrait rapidement réagir pour éteindre le feu.

Pogba prié de se positionner

« Avec Raiola, c’est déjà arrivé plusieurs fois. Mais Paul savait sûrement qu’il allait faire cette annonce ? S’il n’était pas au courant, nous devrions voir une publication de sa part corrigeant très bientôt son agent. Faire cela avant Leipzig et le derby de Manchester, le timing est terrible pour l’équipe », a fait remarquer l’ancien défenseur des Red Devils, Gary Neville, sur Twitter. De son côté, Jamie Carragher se montre beaucoup plus offensif.

« Débarrassez-vous de lui ! Je le dis depuis un an. C’est le joueur le plus surcoté que j’ai vu dans toute ma vie ! Ces deux-là (Pogba et Raiola) sont une honte », a lancé l’ancien défenseur de Liverpool sur SkySports. « Nous allons demander à Pogba ce qu’il en pense. Mais les agents ne sont pas seulement des agents. Ils sont comme des parents, des conseillers financiers, des amis, ils partent en vacances avec les joueurs. Ces deux-là sont très proches. Pogba savait ce que Raiola allait dire. Si ce n’est pas le cas, il devrait le virer », a considéré Carragher.

Images de IconSport