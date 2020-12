Mercato / OM : un nouveau candidat sérieux pour le rachat du club ?

Toujours à l’affut, Mohamed Ayachi Ajroudi va-t-il trouver un concurrent sur son chemin au moment d’avancer sur le rachat de l’OM ?

Avant que la fameuse équipe Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ne sorte du bois, la rumeur annonçait un intérêt venu d’Arabie Saoudite pour le rachat de l’Olympique de Marseille. La semaine passée, l’ancien président du RC Toulon est revenu à la charge : « ce que je crois c’est que l’OM va se vendre. Je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous. Pourquoi ? Aujourd’hui, ça peut devenir un gouffre pour McCourt », a-t-il considéré, estimant par ailleurs le prix du club aux alentours de 200 millions d’euros.

Les Saoudiens se sont renseignés sur l’OM, mais…

Après avoir échoué à convaincre Frank McCourt l’été dernier, Ajroudi parviendra-t-il à ses fins dans les prochains mois ? D’autres candidats pourraient se dévoiler d’ici là. Et notamment ce fameux candidat venu d’Arabie Saoudite. Une piste réelle selon le journaliste Romain Molina. « Aujourd’hui oui il y a une demande de renseignement des responsables du projet 2030 Saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l’un est Marseille », a-t-il affirmé sur YouTube.

« Alors ça ne veut pas dire que les Saoudiens veulent Marseille (…). Des gens d’Arabie Saoudite ont pris des renseignements sur plusieurs clubs notamment au niveau économique et surtout au niveau politique car ils n’ont pas envie d’avoir des soucis au niveau de la Mairie. Il est donc vrai qu’ils ont posé la question. Maintenant, est-ce que ça va se faire ? Ils ont pris des renseignements sur au moins 10 clubs donc ça fait partie d’une grande liste et la France n’est pas prioritaire pour des raisons de business surtout avec l’effondrement des droits TV avec Media Pro. Et ce qui va compter, c’est la rentabilité », a contrebalancé Molina.

Images de IconSport