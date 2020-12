Mercato / PSG : le père de Mbappé sort de l’ombre

Ses performances en Ligue des Champions, son avenir… Kylian Mbappé fait beaucoup parler. Le père de l’attaquant du PSG répond.

Kylian Mbappé a beau avoir déjà marqué 100 buts depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2017, les attentes sont à la hauteur du potentiel du prodige français : immenses. C’est pourquoi l’attaquant tricolore subit des critiques, en particulier sur son rendement en Ligue des Champions (aucun but en 2020 dans la compétition). L’ancien Monégasque est-il touché par les commentaires négatifs à son sujet ?

Le clan Mbappé se préoccupe peu des rumeurs et critiques

« Vous dire que ça ne fait aucun effet, ce n’est pas vrai. Mais que ça nous touche, ce n’est pas vrai non plus. Moi ce qui m’intéresse, c’est la performance. Les performances sont un peu moins bien, mais elles ne sont pas ce que les gens veulent nous faire croire qu’elles sont. Aujourd’hui, si on doit s’inquiéter de joueurs du calibre de Kylian Mbappé, on va s’inquiéter pour beaucoup de joueurs », a réagi son père Wilfried Mbappé au micro de Téléfoot.

Les rumeurs autour de son avenir sont-elles également de nature à le perturber ? « Pourquoi voulez-vous que ça nous perturbe ? Pourquoi voulez-vous que lui ça le perturbe tout ce qui se dit ? Ça ne peut pas nous perturber parce qu’il joue dans une grande équipe, entouré de grands joueurs, ce qui vous permet de vous rapprocher de vos rêves et de vos ambitions », a-t-il répondu. Pour rappel, Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022. Le PSG espère parvenir à le convaincre de prolonger d’ici la fin de la saison.

