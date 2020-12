Mercato / Barça : il fait une énorme promesse pour Messi !

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a fait une promesse aux supporters à propos de Lionel Messi.

Alors que le contrat de l’attaquant argentin expirera le 30 juin 2021, Font pense pouvoir retenir ce dernier au Camp Nou encore plusieurs années. Lors d’une interview relayée sur El Iniestazo, l’homme d’affaires a déclaré qu’il fera tout afin de garder « le meilleur de l’histoire » du club « dans l’équipe » la saison prochaine. Pour lui, « l’association Barça – Messi doit être stratégique ».

A ses yeux, « le coût sera très élevé » pour le club catalan en cas de départ de « La Pulga ». Sur ce point, on ne peut pas dire le contraire… Au niveau sportif, le gaucher est un joueur fantastique qui serait très difficile à remplacer. Par ailleurs, Lionel Messi a une énorme notoriété sur la planète football. En termes d’image et de marketing, le Barça serait privé de sa figure de proue… et donc de revenus conséquents.

Font y croit dur comme fer pour Messi

Histoire de séduire les supporters, Victor Font a assuré que s’il est élu « président », alors « Messi renouvellera » son engagement au Camp Nou. Pour lui, il faut « penser à tout ce que Messi » a « donné » à l’écurie depuis une quinzaine d’années. Il est persuadé que le footballeur sud-américain est « toujours le meilleur au monde » et qu’on ne reverra « jamais » ce qu’il a accompli se reproduire.

« Cela me fait souffrir qu’il y ait des fans de Barcelone qui doutent de Messi. (…) Certains perdent confiance dans les meilleurs du monde et il ne le mérite pas », a-t-il déploré. Rappelons que des clubs comme le PSG ou encore Manchester City rêvent d’obtenir librement la signature de Messi en 2021. Cas échéant, ils feraient un coup fantastique l’été prochain…

Images de IconSport