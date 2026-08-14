OM – Atlético de Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’Olympique de Marseille termine sa préparation estivale par une affiche de prestige. Ce vendredi 14 août 2026, les Phocéens accueillent l’Atlético de Madrid au Vélodrome pour leur dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1. Horaire, chaîne TV, streaming : voici comment suivre OM – Atlético de Madrid.

Un dernier gros test avant de passer aux choses sérieuses. Après avoir battu l’Athletic Bilbao (3-1) dimanche dernier, l’OM retrouve une nouvelle formation espagnole avec une opposition d’un tout autre calibre.

Les Marseillais vont se mesurer à l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Cette rencontre doit permettre au staff olympien d’effectuer ses derniers réglages avant le lancement de la saison 2026-2027.

Le rendez-vous est fixé ce vendredi 14 août au stade Vélodrome. Le coup d’envoi sera donné à 17h30. La programmation officielle de la Ligue 1 confirme cet horaire. 0

Sur quelle chaîne regarder OM – Atlético de Madrid ?

La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ 2. La plateforme du championnat français a intégré cette affiche à son important dispositif consacré aux matchs de préparation des clubs de Ligue 1.

Une autre possibilité existe pour les supporters marseillais : la rencontre est également annoncée en diffusion sur la chaîne Twitch officielle de l’OM.

Pour regarder le match en streaming depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une télévision connectée, les abonnés à Ligue 1+ pourront passer par les supports numériques proposant le service.

Le dernier test de l’OM avant la Ligue 1

Cette rencontre marque la fin de la préparation estivale marseillaise. L’OM reste sur une victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao et va désormais pouvoir se mesurer à une équipe habituée aux grandes soirées européennes.

L’Atlético arrive de son côté à Marseille après avoir notamment affronté Manchester United puis Manchester City durant sa préparation. Pour l’OM, cette opposition doit offrir une indication supplémentaire sur le niveau du groupe avant la reprise du championnat.

OM – Atlético de Madrid est donc à suivre ce vendredi 14 août 2026 à partir de 17h30, en direct sur Ligue 1+ 2 et également annoncé sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille.