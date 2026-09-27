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Paris Brunner brille pour son entrée avec l’Allemagne U21 et confirme la première place en qualifications

dimanche 27 septembre 2026 - 13:40

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Paris Brunner a marqué les esprits lors de ses débuts avec l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans. Titularisé face à la Lettonie pour la qualification à l’Euro 2027, il a inscrit deux buts en première période, contribuant à un succès éclatant 4-0. Ce résultat maintient l’Allemagne U21 en tête du groupe F, avec 21 points, tandis que la Grèce partage désormais ce même total après une victoire 3-0 face à la Géorgie.

Paris Brunner brille pour son entrée avec l’Allemagne U21 et confirme la première place en qualificationsAllemagne

Des jeunes talents sous surveillance

Brunner, actuellement en pleine forme avec l’AS Monaco en Ligue 1, est aussi un joueur observé avec attention par Jürgen Klopp en vue des prochaines échéances internationales. À ses côtés, Nicolo Tresoldi, buteur également, est très apprécié par le nouveau sélectionneur allemand, bien qu’il n’ait pas encore fait son choix entre l’Allemagne et l’Italie pour les sélections seniors.

Parmi les autres joueurs remarqués, Noah Darvich et Francis Onyeka se sont également distingués en délivrant des passes décisives lors de leurs premières apparitions en U21.

Fin de campagne à venir

L’Allemagne U21 terminera sa campagne de qualifications dans les dix prochains jours avec deux déplacements cruciaux contre Malte puis la Géorgie. Le maintien en tête du groupe dépendra de leurs performances sur cette dernière ligne droite.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Le match face à la Lettonie a mis en lumière plusieurs jeunes talents allemands, positionnant l'équipe comme favorite dans le groupe F pour la qualification à l'Euro 2027.

En clairParis Brunner a marqué deux buts dès ses débuts avec l'Allemagne U21.
Le chiffre21 points : total partagé entre l'Allemagne et la Grèce à deux matchs de la fin.
La suiteL'Allemagne affrontera Malte et la Géorgie pour conclure les qualifications.

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