Paris Brunner brille pour son entrée avec l’Allemagne U21 et confirme la première place en qualifications

Des jeunes talents sous surveillance
Brunner, actuellement en pleine forme avec l’AS Monaco en Ligue 1, est aussi un joueur observé avec attention par Jürgen Klopp en vue des prochaines échéances internationales. À ses côtés, Nicolo Tresoldi, buteur également, est très apprécié par le nouveau sélectionneur allemand, bien qu’il n’ait pas encore fait son choix entre l’Allemagne et l’Italie pour les sélections seniors.
Parmi les autres joueurs remarqués, Noah Darvich et Francis Onyeka se sont également distingués en délivrant des passes décisives lors de leurs premières apparitions en U21.
Fin de campagne à venir
L’Allemagne U21 terminera sa campagne de qualifications dans les dix prochains jours avec deux déplacements cruciaux contre Malte puis la Géorgie. Le maintien en tête du groupe dépendra de leurs performances sur cette dernière ligne droite.
Le match face à la Lettonie a mis en lumière plusieurs jeunes talents allemands, positionnant l'équipe comme favorite dans le groupe F pour la qualification à l'Euro 2027.