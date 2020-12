PSG – Basaksehir : les propos de Coltescu racistes ou pas ? Deux thèses s’opposent

Le quatrième arbitre Sebastian Coltescu a-t-il eu une intention raciste en désignant Pierre Webo par sa couleur de peau ?

L’UEFA a ouvert une enquête pour faire la lumière sur l’affaire survenue mardi soir au Parc des Princes. Voici un bref rappel des faits, tels que nous les connaissons à cette heure. Après une protestation sur le banc de Basaksehir, le 4e arbitre a interpellé l’arbitre principal pour lui demander d’intervenir. Ce dernier lui a demandé qui il devait sanctionner, à quoi le 4e arbitre, Sebastian Coltescu lui a répondu : « l’homme noir » (« negru » en roumain), en l’occurence Pierre Webo.

Ce qualificatif a été jugé au mieux discriminant, au pire raciste par l’intéressé, puis par l’attaquant d’Istanbul Demba Ba. « Pourquoi tu dis ce mec noir pour parler d’un homme noir, alors que tu dis ce mec pour parler d’un homme blanc », a demandé Ba à Coltescu. A la suite de quoi l’équipe turque, puis celle du Paris Saint-Germain, ont choisi de quitter le terrain. Le quatrième arbitre a-t-il eu une intention discriminatoire ou pas ?

Charbonnier ne voit pas d’intention raciste dans les propos de Coltescu

Pour l’ancien gardien international français, Lionel Charbonnier, dont le propos tranche avec l’ambiance générale depuis hier, la réponse n’est pas si évidente. « Moi, j’ai entraîné en Afrique et je me suis déjà fait ‘traiter’ d’homme blanc. Ça n’a jamais été un propos raciste », a-t-il estimé au micro de RMC. Un point de vue peu partagé (ou tout du moins peu exprimé) jusqu’à présent. Même en Roumanie, d’où provient Coltescu.

« C’est du racisme sans aucune possibilité d’interprétation. Il aurait pu identifier l’entraîneur par tant d’autres détails et ignorer sa couleur », a jugé le Conseil national roumain contre la discrimination. L’affaire remonte jusqu’au plus haut niveau puisque le président turc Recep Tayyip Erdogan, très proche du club de Basaksehir il faut le préciser, a immédiatement condamné les propos du quatrième arbitre.

Erdogan condamne, Maracineanu salue l’attitude des deux équipes

« Je condamne fermement les remarques racistes faites à l’encontre de Pierre Webo de l’équipe technique de Başakşehir, et je pense que les mesures nécessaires seront prises par l’UEFA. Nous sommes inconditionnellement contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie », a-t-il plaidé.

En France, la ministre des Sports Roxana Maracineanu est allée dans le même sens. « Ce soir des sportifs, des athlètes ont pris une décision historique face à une attitude qu’ils ont jugée inacceptable. Une expression de racisme ordinaire. Nous attendons les résultats de l’enquête mais je ne peux que saluer la symbolique forte de leur geste et leur solidarité », a-t-il exprimé sur Twitter.

Images de IconSport