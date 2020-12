PSG – Basaksehir : la réaction parisienne après l’interruption du match

Le PSG a publié un communiqué suite à l’interruption du match face à Basaksehir pour des accusations de propos racistes contre le 4e arbitre.

Le match entre le Paris Saint-Germain et l’Istanbul Basaksehir a été interrompu mardi soir à la suite de propos supposés racistes de la part du quatrième arbitre Sebastian Coltescu à l’encontre de l’entraîneur adjoint du club turc, Pierre Webo. Alors que l’affaire – qui doit désormais faire l’objet d’une enquête de la part de l’UEFA – est déjà remontée jusqu’au plus haut sommet de l’Etat turc qui s’en est ému, les champions de France se sont évidemment posés en adversaire de toute discrimination.

Le PSG condamne toute violence et discrimination

« C’est un fait extra-sportif qui a mis un terme à cette rencontre après tout juste 13 minutes de jeu. Une plainte dans les rangs turcs suite à des propos racistes émanant du 4e arbitre, ont laissé place à un vif échange qui a réuni les 22 acteurs aux bords du terrain. Toute forme de racisme va à l’encontre des valeurs véhiculées par le Paris Saint-Germain, son Président, son staff et ses joueurs. Après 10 minutes d’explication, l’arbitre a invité les deux équipes à regagner leur vestiaire respectif », a raconté le club de la capitale.

« Une heure et demi après l’interruption, l’UEFA a finalement décidé de mettre un terme officiellement à la rencontre qui se rejouera donc mercredi à 18h55. Depuis plus de 15 ans, le Paris Saint-Germain a fait de la lutte contre toutes formes de discriminations un combat permanent. Le club de la capitale est aujourd’hui l’un des Clubs de sport les plus engagés dans la lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations », a ajouté le PSG par le biais d’un communiqué. Le match devrait reprendre ce mercredi.

Images de IconSport