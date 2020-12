PSG : Beckham a fait un rêve avec Mbappé

L’ancien milieu du PSG désormais à Miami, David Beckham a rendu un bel hommage à l’attaquant du PSG Kylian Mbappé.

Il aura fallu trois ans et demi (un peu moins en réalité car le premier semestre 2020 a été amputé par l’arrêt des compétitions lié à la lutte contre le coronavirus) à Kylian Mbappé pour atteindre la barre des 100 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain. A quoi il faut ajouter 49 passes décisives, le tout en seulement 137 matchs. Ses statistiques donnent le tournis mais n’empêchent pas certains observateurs de se montrer exigeants avec le champion du monde 2018.

Beckham adoube Mbappé

Certains jugent en effet que l’ancien Monégasque stagne depuis près d’un an et que surtout, il marque certes à tour de bras en championnat face à des équipes inférieures, mais répond rarement présent dans les rendez-vous européens. Pour preuve, Mbappé n’a pas marqué un seul but en Ligue des Champions en 2020. S’il reste évidemment perfectible, cela n’empêche pas les plus grands clubs, comme le Real Madrid et Liverpool, de rêver à l’attirer dans leurs filets.

D’autres, comme le président de l’Inter Miami, David Beckham, aimeraient avoir le pouvoir de l’attirer. L’ancien milieu de terrain du PSG (en 2013) aurait adoré pouvoir servir des caviars au jeune international français. « J’aurais aimé être encore joueur à l’heure actuelle, parce que jouer avec un attaquant comme Kylian, pour moi ça aurait été un rêve. Tu lui mets la balle n’importe où devant et il répond présent », a confié l’Anglais au micro de Téléfoot.

Images de IconSport