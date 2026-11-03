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Suspension des matchs de Coupe en Espagne après le décès de Jesús de Miguel

mardi 3 novembre 2026 - 12:50

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a décidé de suspendre les rencontres prévues ce mardi 3 novembre dans le cadre des coupes nationales masculines et féminines, en signe de respect suite au décès de Jesús de Miguel.

Suspension des matchs de Coupe en Espagne après le décès de Jesús de MiguelEspagne

Matchs concernés par la suspension

Les deux rencontres masculines de la première ronde de la Copa del Rey, Anaitasuna-Alavés et Pamplona-Eibar, sont reportées. Ces deux matchs avaient déjà été ajournés la semaine précédente en raison de l’accident ferroviaire d’Urda.

En outre, le match féminin Celta-Espanyol, disputé en seizièmes de finale de la Copa de la Reina, ne se jouera pas ce jour.

Conséquences sur la sélection espagnole espoirs

La présentation officielle du match de la sélection espagnole des moins de 21 ans contre le Japon, prévue à Almendralejo (Badajoz), a également été annulée par la RFEF, dans le cadre de ce même hommage.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Des reports symboliques dans le football espagnol en hommage à Jesús de Miguel.

En clairTrois matchs officiels suspendus ce 3 novembre en Coupe du Roi et Coupe de la Reine.
La suiteLa RFEF reporte ces rencontres à une date ultérieure, sans calendrier précisé.

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