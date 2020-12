Mercato / OM : Tapie intervient, Boudjellal prend très cher…

L’ex-président de l’OM, Bernard Tapie, a décidé d’intervenir à propos de l’homme d’affaires Mourad Boudjellal.

Au cours des derniers jours, l’ancien patron du RC Toulon a fait savoir qu’il ambitionnait toujours de racheter l’Olympique de Marseille. Interrogé par La Provence, Tapie a déclaré que « ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien », « ni pour lui, ni pour le club ». A ses yeux, le consultant « sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire ».

Pour Bernard Tapie, Mourad Boudjellal doit apporter la garantie que l’écurie phocéenne est à vendre. Jusqu’à présent, le propriétaire américain Frank McCourt n’a pas fait part de son envie de céder l’OM. En prime, on s’interroge toujours au sujet de la capacité financière de Boudjellal afin de prendre les rênes du club… et avec qui. Son alliance avec Mohamed Ayachi Ajroudi est tombée à l’eau.

Boudjellal vend du… vent pour Tapie

Puis Tapie a rappelé certains propos signés Mourad Boudjellal. Ce dernier a laissé entendre qu’il essaierait de faire venir Zinedine Zidane sur le banc de Marseille. Cela a agacé profondément Bernard Tapie… « Et pourquoi pas Mbappé et Messi ? C’est bien gentil de faire rêver les gens mais au final tu fais du mal au club. » Il pense que « ses sorties médiatiques sont malsaines et inutiles ». Du coup, l’ancien président de l’OM aimerait bien que Boudjellal « se calme » rapidement…

