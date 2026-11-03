TSV 1860 Munich : la montée en puissance d’un club historique vers la Bundesliga

Une ambiance unique au Grünwalder Stadion
Plus de 15 000 spectateurs, dont environ 1 000 fans de l’équipe visiteuse, ont vibré dans une atmosphère chaude et enthousiaste dans le quartier de Giesing. Le mélange de combativité et de qualité technique des deux équipes a offert un spectacle vivant, avec notamment Tobias Heiland de Buchbach marquant à deux reprises.
Une équipe déterminée à remonter en Bundesliga
Le TSV 1860 Munich, parfois surnommé « Die Löwen » (les Lions), a rapidement répondu avec des buts de Florian Niederlechner, ancien joueur du FC Augsburg, et Felix Weber. Le président Gernot Mang a confirmé la volonté claire du club de remonter en Bundesliga, compétition qu’il n’a plus disputée depuis 2004. Cette ambition repose sur un projet sérieux et partagé par les supporters, malgré les turbulences liées au départ de l’actionnaire majoritaire Hasan Ismaik.
Une victoire spectaculaire pour conforter la deuxième place
Après un match palpitant marqué par plusieurs rebondissements, c’est Lance Fiedler qui a finalement donné la victoire aux Lions avec un but dans le temps additionnel, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes et autour du stade. Ce succès permet à 1860 Munich de consolider sa deuxième place au classement de la Regionalliga Bavaria.
Alors que les projecteurs médiatiques étaient tournés vers le classique de Bundesliga, le club de Giesing prouve que le football authentique et la passion restent bien vivants dans les divisions inférieures, annonçant une montée progressive vers l’élite allemande.
TSV 1860 Munich confirme son potentiel et son envie de retour parmi les grands du football allemand, porté par une forte mobilisation locale et une performance sportive convaincante.