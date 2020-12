Montpellier – PSG : Tuchel a apprécié, il en veut encore !

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s’est exprimé suite au succès de son équipe sur la pelouse de Montpellier (3-1).

Après la rencontre, Tuchel a déclaré que ce n’est « pas possible d’avoir des excuses après le match contre Manchester et avant Istanbul » en Ligue des Champions. Le coach parisien a ajouté que lui et son staff ont « confiance dans les joueurs ». Face aux Montpelliérains, ses troupes ont mis les ingrédients nécessaires afin de remporter une victoire précieuse à l’extérieur.

« C’était nécessaire de jouer avec beaucoup d’énergie et beaucoup d’intensité. (…) Avec et sans ballon, on n’a jamais perdu la concentration et la discipline. C’est très difficile de gagner à Montpellier. C’est important qu’on accepte de souffrir. Qu’on ne perde pas notre tête. »

Tuchel ne veut pas s’arrêter là

Au final, Thomas Tuchel a estimé que son équipe a « maîtrisé le match » dans l’ensemble. Du coup, ce succès est « mérité » pour le PSG qui occupe la place de leader en Ligue 1. Loin d’être rassasié, l’ancien coach de Dortmund a déjà le regard tourné en direction du 8 décembre.

Ce jour-là, le Paris Saint-Germain défiera Istanbul Basaksehir en C1. Objectif : vaincre cette formation turque et composter le ticket pour les 8es de finale de la Coupe d’Europe. « Le déclic j’espère, on doit encore le montrer mardi. (…) On est prêts pour souffrir, se sacrifier. Physiquement, on est une équipe forte. Il faudra continuer mardi », a-t-il insisté.

Images de IconSport