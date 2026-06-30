Un match, une légende : PSG – OM (2023), le soir où Gonçalo Ramos a humilié Marseille (Vidéo)

Le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan marque la fin d’un chapitre au Paris Saint-Germain. Si l’attaquant portugais n’a jamais eu le statut d’une superstar à Paris, il laissera malgré tout quelques souvenirs marquants. Et s’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait sans hésiter ce 24 septembre 2023, lorsque l’OM est reparti du Parc des Princes avec une lourde défaite (4-0) et que Ramos s’est offert une soirée de rêve.

Le soir où l’OM a sombré

Le Classique est toujours un rendez-vous particulier. Quelques semaines seulement après son arrivée dans la capitale, Gonçalo Ramos découvre l’immensité de cette rivalité. Le PSG de Luis Enrique domine déjà les débats grâce à un coup franc splendide d’Achraf Hakimi puis un but de Randal Kolo Muani.

Mais la seconde période appartient au Portugais.

À la 47e minute, il profite d’un ballon repoussé dans la surface pour tromper Pau López d’une frappe précise. Le Parc explose. Pour Ramos, ce premier but dans un Classique a une saveur particulière. L’ancien goleador du Benfica montre toute sa qualité de placement et son instinct de finisseur.

L’OM est totalement dépassé. Les Parisiens contrôlent le ballon, imposent leur rythme et étouffent leur rival dans tous les secteurs du jeu.

Puis vient le coup de grâce.

À la 89e minute, Gonçalo Ramos s’offre un doublé. Servi dans la surface, il conclut avec beaucoup de sang-froid et porte le score à 4-0. Le Parc des Princes chavire tandis que les supporters marseillais assistent impuissants à l’une des plus lourdes humiliations récentes dans un Classique.

Le match qui a fait entrer Ramos dans le cœur des supporters

Tout joueur du PSG sait qu’il existe une règle non écrite : briller contre Marseille, c’est s’assurer une place particulière dans la mémoire des supporters.

Ce soir-là, Gonçalo Ramos l’a parfaitement compris.

Son doublé face à l’ennemi juré n’a pas seulement permis au PSG de s’imposer largement. Il a aussi définitivement conquis une partie du public parisien, qui voyait en lui un attaquant généreux, toujours prêt à se battre pour le collectif.

Au fil des saisons, Ramos aura connu des hauts et des bas, alternant titularisations et passages sur le banc. Mais chaque fois que son nom était évoqué, beaucoup repensaient immédiatement à cette démonstration contre l’OM.

Aujourd’hui, alors que l’international portugais s’apprête à relever un nouveau défi sous les couleurs de l’AC Milan, cette soirée reste sans doute son plus beau souvenir sous le maillot parisien.

Tous les attaquants rêvent de marquer dans un Classique. Gonçalo Ramos, lui, en a inscrit deux. Et pour les supporters du PSG, cela suffit souvent à laisser une empreinte durable dans l’histoire du club.

🎥 Revivez les deux buts de Gonçalo Ramos contre l’OM :

