Wirtz et Burkardt appelés en Allemagne suite aux blessures de Havertz et Musiala

Deux blessures lourdes pour l’Allemagne
Lors du match nul 1-1 contre les Pays-Bas à Amsterdam, Jamal Musiala a été victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite lors de l’échauffement. Kai Havertz, lui, a dû quitter le terrain en première mi-temps à cause d’une élongation musculaire. Ces blessures contraignent la Fédération allemande à réorganiser rapidement leur effectif.
Wirtz et Burkardt arrivent plus tôt
Initialement prévus pour rejoindre la sélection lors des troisième et quatrième matchs de la Ligue des Nations, Florian Wirtz, milieu de terrain de Liverpool, et Jonathan Burkardt, attaquant d’Eintracht Francfort, sont appelés en renforts plus tôt que prévu. Ils seront disponibles dès le match de dimanche contre la Grèce à Augsbourg.
Les blessures de Havertz et Musiala entraînent une réorganisation rapide de la sélection allemande.