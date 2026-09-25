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Wirtz et Burkardt appelés en Allemagne suite aux blessures de Havertz et Musiala

vendredi 25 septembre 2026 - 13:35

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Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Jürgen Klopp, voit son groupe modifié avant la rencontre de la Ligue des Nations face à la Grèce. Deux joueurs clés, Kai Havertz et Jamal Musiala, ont dû quitter prématurément la sélection en raison de blessures.

Wirtz et Burkardt appelés en Allemagne suite aux blessures de Havertz et MusialaAllemagne

Deux blessures lourdes pour l’Allemagne

Lors du match nul 1-1 contre les Pays-Bas à Amsterdam, Jamal Musiala a été victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite lors de l’échauffement. Kai Havertz, lui, a dû quitter le terrain en première mi-temps à cause d’une élongation musculaire. Ces blessures contraignent la Fédération allemande à réorganiser rapidement leur effectif.

Wirtz et Burkardt arrivent plus tôt

Initialement prévus pour rejoindre la sélection lors des troisième et quatrième matchs de la Ligue des Nations, Florian Wirtz, milieu de terrain de Liverpool, et Jonathan Burkardt, attaquant d’Eintracht Francfort, sont appelés en renforts plus tôt que prévu. Ils seront disponibles dès le match de dimanche contre la Grèce à Augsbourg.

Décryptage FootLégende
Points clés pour suivre la situation en équipe d'Allemagne

Les blessures de Havertz et Musiala entraînent une réorganisation rapide de la sélection allemande.

En clairMusiala (déchirure) et Havertz (élongation) forfaits pour la prochaine rencontre.
La suiteWirtz et Burkardt appelés en renfort afin de renforcer l’effectif.

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