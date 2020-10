Mercato / PSG : Leonardo a raté une recrue d’un cheveu !

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait bien aimé pouvoir attraper dans ses filets Ryan Aït-Nouri (Wolverhampton) avant la fin du mercato.

En plus de valider les venues de Moise Kean (Everton) et Danilo Pereira (Porto), Leonardo envisageait de recruter le jeune latéral gauche. Performant à Angers, le footballeur âgé de 19 ans était courtisé par plusieurs clubs durant le mercato. Selon Téléfoot, le PSG était sur cette liste et même très bien placé !

Problème : Leonardo est sans doute passé trop tard à l’action sur ce dossier. En effet, il a « relancé Rayan Aït-Nouri vendredi » dernier. Mais à ce moment-là, le natif de Montreuil « avait déjà signé chez les Wolves le matin même » un contrat de prêt, avec une option d’achat, jusqu’au 30 juin 2021.

Leonardo n’a pas dû décevoir Tuchel

Résultat des courses, l’international français U21 n’a pas pu faire machine arrière et privilégier une aventure au PSG… A vrai dire, le recrutement d’un latéral gauche n’était pas une priorité pour le club de la capitale française à l’occasion de ce marché des transferts.

Dans son effectif, l’entraîneur allemand peut déjà s’appuyer sur la paire Juan Bernat – Layvin Kurzawa à ce poste. Si Ryan Aït-Nouri avait signé au Paris Saint-Germain, il aurait ciré sûrement le banc. A moins bien sûr que Leonardo ait envisagé de se séparer, en parallèle de l’arrivée du Français prometteur, de Kurzawa…

