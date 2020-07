Mercato / OM : Ajroudi fixe un ultimatum à McCourt !

Par le biais d’un communiqué, ceux qui représentent les intérêts de Mohamed Ayachi Ajroudi, dans le cadre du rachat éventuel de l’OM, ont précisé des choses importantes.

Selon Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners ou encore LLP, Ajroudi et ses partenaires « réaffirment avec détermination leur volonté et leur capacité à acquérir l’Olympique de Marseille ». Le juriste financier international Marc R. Deschenaux a souligné le fait que leurs clients ont « bien cette volonté et cette capacité tant du point de vue financier que du point de vue de gestion ». Puis ce dernier a évoqué les motivations de Mohamed Ayachi Ajroudi.

« Leur démarche est suscitée par leur intérêt pour le sport en général, pour le football en particulier et s’inscrit dans un plus ample programme de soutien et d’investissement dans le sport et dans le football méditerranéen. Nos clients souhaitent par ce communiqué dissiper le flou engendré par les émotions médiatisées et les réactions médiatiques. Ils veulent également remettre les pendules à l’heure », peut-on lire.

L’offre d’Ajroudi existe bien

Aujourd’hui, Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires « offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l’Olympique de Marseille à leur prix d’acquisition ». En prime, ils sont disposés à reprendre « toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu’ils ont encourues depuis son acquisition. ». Enfin, ils « s’engagent à payer le montant nécessaire à régler la solution avec l’ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles de ces trois dernières années. » Précision importante, « la présente offre est leur dernière offre ferme ».

Cette dernière est « valable pour les dix prochains jours ouvrables, sujette à audit des comptes et à la pleine divulgation des engagements et des litiges en cours ou prévisibles en l’état ». Pour conclure, le communiqué assure qu’il « n’est pas dans l’habitude de M. Ajroudi, ni de ses partenaires, ni de ses conseils d’opérer de la sorte », autrement dit en évoquant l’affaire sur la scène médiatique, mais ils n’avaient – selon eux en tout cas – « pas le choix ». La balle est de nouveau dans le camp de Frank McCourt et ses conseillers… Jusqu’à présent, le propriétaire américain a dit et répété qu’il ne voulait pas vendre l’OM. Une procédure judiciaire a même été lancée pour calmer les ardeurs du duo Ajroudi – Boudjellal.

