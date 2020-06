OM – PSG : Al-Khelaïfi pourrait jouer un rôle terrible…

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, suivrait de près l’affaire qui concerne le rachat éventuel de l’OM.

A en croire le site du journal La Provence, le dirigeant parisien ne voudrait pas que des hommes d’affaires saoudiens notamment rachètent l’OM à Frank McCourt. Pour lui, cela renforcerait encore plus la « guerre stratégique et géopolitique » entre le Qatar et l’Arabie Saoudite cette année.

En coulisses, Al-Khelaïfi pourrait donc tenter de torpiller le projet mené par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Les deux hommes espèrent réussir à convaincre McCourt de vendre l’OM. Cas échéant, Boudjellal endosserait le costume de président de Marseille.

Al-Khelaïfi inquiet aussi sur le plan sportif ?

Si les Saoudiens prenaient les commandes de l’OM, le PSG devrait faire face à un sacré rival en Ligue 1. En effet, les Marseillais auraient sans doute les moyens de leurs ambitions. On peut penser que Mourad Boudjlellal essaierait, très rapidement, de recruter notamment des joueurs de classe mondiale.

Avec trois voire quatre renforts de ce calibre, l’équipe de l’OM pourrait peut-être rivaliser sérieusement avec le PSG pour le titre. En Ligue des Champions également, Marseille aurait une belle carte à jouer que ce soit à court ou moyen terme. Au final, le rachat de l’OM serait une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain à tous les niveaux…

