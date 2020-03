PSG – Dortmund : Al-Khelaïfi n’est pas rassasié, la preuve

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est exprimé après le succès important contre Dortmund en Ligue des Champions (2-0, 1-2 à l’aller).

Au micro de RMC Sport, le Qatarien a déclaré que beaucoup de gens avaient « des doutes » après le 8e de finale aller au Westfalenstadion. « Tout le monde disait que ça faisait trois ans de suite qu’on échouait en huitièmes. On a eu du caractère, les supporters n’étaient pas là dans le stade mais dans notre cœur. On a senti leur force, c’était le match parfait, on est très contents », a analysé Al-Khelaïfi.

Puis l’homme d’affaires a mis l’accent sur le fait que lui et l’équipe du PSG ne veulent « pas s’arrêter là ». En effet, l’ambition du club est « plus grande ». On l’a compris, le président Nasser Al-Khelaïfi espère que le Paris Saint-Germain arrivera à se hisser ensuite en demi-finale voire même en finale de la C1. Cas échéant, le club de la capitale ferait partie des très grands d’Europe.

Al-Khelaïfi veut « penser aux quarts »

Même s’il est ravi de célébrer cette qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le dirigeant parisien est donc obnubilé par la suite de la compétition. A ses yeux, c’est important de pouvoir compter sur les fans du PSG qui n’ont pas pu supporter les joueurs dans les tribunes du Parc des Princes (huis clos). « Ils sont très importants pour le club. On a vraiment les meilleurs supporters au monde, on a fait un grand match pour eux, les joueurs ont montré un grand caractère. »

Images de IconSport