PSG : Al-Khelaïfi parle de la crise… et d’un Galactique qu’il admire !

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a ouvert une parenthèse consacrée à Cristriano Ronaldo (Juventus) via France Football.

Tout d’abord, Al-Khelaïfi a souligné le fait que « l’économie du football est aujourd’hui repensée compte tenu de la crise actuelle ». Pour l’homme d’affaires qatarien, « les dirigeants du football » doivent avoir encore plus « le sens des responsabilités ». Pourquoi ? Eh bien tout simplement car le football est « un secteur qui fait vivre des dizaines de milliers de personnes en France et bien d’autres dans le monde ».

Nasser Al-Khelaïfi considère que cette crise économique, liée à la pandémie de coronavirus, est « l’une des situations les plus difficiles » qu’il a eu l’occasion de rencontrer dans sa vie. Pour le président du PSG, « c’est toujours la façon dont vous réagissez à l’adversité qui est importante » lorsqu’on affronte un problème XXL. Al-Khelaïfi juge que lui et ses homologues « méritent des félicitations » durant cette période difficile.

Al-Khelaïfi et le transfert qu’il a « raté »

Après avoir parlé de la crise économique, Nasser Al-Khelaïfi a mis l’accent sur le fait qu’il admire énormément… Cristiano Ronaldo. Le Qatarien est impressionné par l’attitude de l’attaquant portugais depuis environ 15 ans. « Année après année, Cristiano Ronaldo fait preuve d’une détermination unique, d’une force de caractère hors norme. Il reste animé par cette envie de s’améliorer chaque jour et il repousse toujours ses limites. »

Forcément, Al-Khelaïfi « admire cette volonté implacable ». Pour lui, le joueur de la Juventus Turin, qui a cartonné aussi au Real Madrid et à Manchester United, est « un grand exemple pour tous les sportifs en devenir ». Nul doute que dans le passé, Nasser Al-Khelaïfi a dû tenter de valider un transfert de Ronaldo au PSG. S’il avait été associé à Kylian Mbappé et Neymar, « CR7 » aurait fait des ravages en Ligue 1 et en Ligue des Champions à Paris.

